На Харківщині розшукують маленьку дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Співробітники ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області розшукують Віолетту Мужечук, 2020 року народження. Про це повідомляється на сторінці поліції Харківської області в Facebook, пише УНН.
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Співробітники ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюють місцеперебування Віолетти Мужечук, 2020 року народження.
Дівчинка є мешканкою села Скрипаї. 23 травня о 19:00 зникла з подвір'я домоволодіння.
Прикмети зниклої: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Дитина була одягнута у червону кофту та білі штани.
У поліції просять людей, які володіють будь-якою інформацією про розшукувану, повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 або іншим зручним способом.
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