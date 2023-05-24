На Харьковщине разыскивают маленькую девочку

Детали

Сотрудники ОП № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области устанавливают местонахождение Виолетты Мужечук, 2020 года рождения.

Девочка является жительницей села Скрипаи. 23 мая в 19:00 исчезла со двора домовладения.

Приметы пропавшей: рост 90-110 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Ребенок был одет в красную кофту и белые штаны.

В полиции просят людей, которые владеют какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить в ОП № 2 Чугуевского РУП ГУНП, по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом.

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