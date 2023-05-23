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Через війну в Україні постраждало щонайменше 1464 дітей

Через війну в Україні постраждало щонайменше 1464 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. В Україні понад 1464 дитини постраждали внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія, - 482 дитини загинула та понад 982 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

"Станом на ранок 23 травня 2023 року більше ніж 1464 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та понад 982 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Так, 22 травня внаслідок обстрілу окупантами міста Ізюм Харківської області поранено 10-річного хлопчика.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 460, Харківській - 278, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській - 66.

Повідомляється, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

17 травня повідомлялося, що окупанти під час обстрілу вбили дитину на Херсонщині.

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