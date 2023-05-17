Внаслідок обстрілу Херсонщини росіяни вбили дитину - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Окупанти під час обстрілу вбили дитину на Херсонщині. Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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"росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках", - написав Єрмак.
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За його словами, поранення також отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.
"Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних", - резюмував глава ОП.
Нагадаємо
Російські війська за 16 травня 79 разів обстріляли Херсонську область, серед поранених троє дітей.