Херсон росіяни атакували 6 разів, по області випустили 406 снарядів: серед поранених діти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російські війська за 16 травня 79 разів обстріляли Херсонську область, серед поранених троє дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 79 обстрілів, випустивши 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів)", - написав Прокудін.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі.
"Через російську агресію семеро людей (з них три дитини) дістали поранення", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” - по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Окрім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них було знищено нашими захисниками.