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Херсон россияне атаковали 6 раз, по области выпустили 406 снарядов: среди раненых дети

Киев • УНН

 • 540801 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Российские войска за 16 мая 79 раз обстреляли Херсонскую область, среди раненых трое детей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 79 обстрелов, выпустив 406 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз (26 снарядов)", - написал Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в автозаправочную станцию в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии семь человек (из них три ребенка) получили ранения", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами “Калибр” - по гражданской инфраструктуре Николаева. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробаллистических ракет “Кинжал”, 13 крылатых ракет “Калибр” (2 ракеты подорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, “Искандер-М”), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.

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