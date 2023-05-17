В результате обстрела Херсонщины россияне убили ребенка - ОП

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"россияне убили ребенка на Херсонщине. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес его в больницу на руках", - написал Ермак.

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По его словам, ранения также получили еще два человека. Все они находились возле магазина.

"Российские террористы продолжают цинично убивать гражданских", - резюмировал глава ОП.

Напомним

Российские войска за 16 мая 79 раз обстреляли Херсонскую область, среди раненых трое детей.