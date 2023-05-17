В результате обстрела Херсонщины россияне убили ребенка - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Оккупанты во время обстрела убили ребенка на Херсонщине. Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Цитата
"россияне убили ребенка на Херсонщине. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес его в больницу на руках", - написал Ермак.
Добавим
По его словам, ранения также получили еще два человека. Все они находились возле магазина.
"Российские террористы продолжают цинично убивать гражданских", - резюмировал глава ОП.
Напомним
Российские войска за 16 мая 79 раз обстреляли Херсонскую область, среди раненых трое детей.