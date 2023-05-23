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Из-за войны в Украине пострадало по меньшей мере 1464 детей

Из-за войны в Украине пострадало по меньшей мере 1464 детей

Киев • УНН

 • 549828 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украине более 1464 ребенка пострадали в результате полномасштабной войны, которую начала россия, - 482 ребенка погибли и более 982 получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на утро 23 мая 2023 года более 1464 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 482 ребенка погибли и более 982 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, 22 мая в результате обстрела оккупантами города Изюм Харьковской области ранен 10-летний мальчик.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 460, Харьковской - 278, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 70, Луганской - 66.

Сообщается, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

17 мая сообщалось, что оккупанты во время обстрела убили ребенка в Херсонской области.

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