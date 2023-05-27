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На Харьковщине нашли маленькую девочку, поиски которой продолжались в течение трех суток

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. В Харьковской области нашли 2-летнюю Виолетту Мужечук, поиски которой продолжались в течение трех суток. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел, пишет УНН.

Цитата

"Наконец-то сегодня девочку нашли в лесу. Она жива, но очень уставшая, обезвожена и голодная. Противоправных действий в отношении ребенка не было совершено, Виолетта слишком далеко ушла от дома и потерялась. Сейчас найденного малыша осматривают врачи", - говорится в сообщении.

Дополнение

В МВД отметили, что поиски продолжались три дня. Более тысячи человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители, искали ребенка в селе, среди кустарников, болот, обследовали все окружающие водоемы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что полиция в Харьковской области разыскивает Виолетту Мужечук, 2020 года рождения

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