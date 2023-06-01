Небезпечні ігри на воді: на Вінниччині потонула дитина

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Троє дітей з села Кошаринці на Вынниччины вирішили перейти річку Південний Буг, глибина якої сягає 2 метрів. Під час плавання діти не впорались з течією і почали тонути, повідомляє ДСНС України, пише УНН

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Як вказано, учора, 31 травня, в селі Кошаринці троє дітей (2014, 2011 та 2012 років народження) переходили річку Південний Буг. Під час відпочинку течія почала зносити дітей далі від берега. Хлопчики почали кричати, їм на допомогу кинулися двоє неповнолітніх, 2009 року народження.

Дітям вдалося витягти з річки і врятувати 8-річного хлопчика. Другий хлопчик, 11-річний, зміг самостійно вибратися з потоку. На жаль, третій хлопчик, також 11 років, зник під водою.

Сьогодні, 1 червня, о 06:00 рятувальники знайшли тіло дитини на відстані 20 метрів від берега, на глибині 1,7 метра.

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