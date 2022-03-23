Не опять, а снова: украинские защитники девятый раз ударили по Чернобаевке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинские военные девятый раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" на Херсонщине. Об этом в своем Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.
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“Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО Смерч, которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно эта партия замолчала навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко”, - говорится в сообщении.
Детали
Как пишет Арестович, благодаря значительным запасам этого самого бк, “концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний”.
Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то что было - в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов.
“В полной мере можно утверждать про успешный выход очередной, 9-й серии, сериала “Чернобаевка”, - добавил он.
Дополнение
Новые спутниковые снимки, сделанные космической компанией Planet Labs, в течение шести дней сообщают о том, что оккупанты вывели большую часть своей авиации из аэродрома в Чернобаевке под Херсоном.