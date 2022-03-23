Не опять, а снова: украинские защитники девятый раз ударили по Чернобаевке

Цитата

“Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО Смерч, которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно эта партия замолчала навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко”, - говорится в сообщении.

Детали

Как пишет Арестович, благодаря значительным запасам этого самого бк, “концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний”.

Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то что было - в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов.

“В полной мере можно утверждать про успешный выход очередной, 9-й серии, сериала “Чернобаевка”, - добавил он.

Дополнение

Новые спутниковые снимки, сделанные космической компанией Planet Labs, в течение шести дней сообщают о том, что оккупанты вывели большую часть своей авиации из аэродрома в Чернобаевке под Херсоном.



