СМИ: российские оккупанты вывели вертолеты с аэродрома в Чернобаевке

Детали

Вывод российской авиации может свидетельствовать о том, что вражеское наступление на этом направлении провалено. ВСУ уже восемь раз выбивали противника из этого населенного пункта, но оккупанты возвращали туда технику.

Компания опубликовала два снимка. На фото от 16 марта на аэродроме видно российские вертолеты, а на фото от 21 марта их уже нет.

Напомним

Maxar показали новые спутниковые снимки Мариуполя.