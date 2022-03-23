ЗМІ: російські окупанти вивели вертольоти з аеродрому в Чорнобаївці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Окупанти вивели більшу частину своєї авіації з аеродрому в Чорнобаївці під Херсоном. Про це свідчать нові супутникові знімки зроблені космічною компанією Planet Labs протягом шести днів, інформує New York Times, передає УНН.
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Виведення російської авіації може свідчити про те, що ворожий наступ на цьому напрямку провалено. ЗСУ вже вісім разів вибивали противника з цього населеного пункту, але окупанти повертали туди техніку.
Компанія опублікувала два знімки. На фото від 16 березня на аеродромі видно російські вертольоти, а на фото від 21 березня їх вже немає.
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