Не знову, а наново: українські захисники вдев'яте вдарили по Чорнобаївці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українські військові вдев'яте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" на Херсонщині. Про це у своєму Facebook повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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“Сьогодні вночі їх крили з невеликими перервами години зо три. Чергові РСЗВ "Смерч", які били по Миколаєву, сьогодні мовчали. Ймовірно, ця партія замовкла назавжди. Боєкомплект до них знищено, було яскраво”, - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як пише Арестович, завдяки значним запасам цього самого бк, “концерт був із чудовим підсвічуванням та безліччю загорянь”.
Самої техніки на аеродромі набагато менше, ніж раніше, але й те, що було - значною мірою порубано від розривів боєприпасів.
“Повною мірою можна стверджувати про успішний вихід чергової, 9-ї серії, серіалу “Чорнобаївка”, - додав він.
Доповнення
Нові супутникові знімки, зроблені космічною компанією Planet Labs, протягом шести днів повідомляють про те, що окупанти вивели більшу частину своєї авіації з аеродрому в Чорнобаївці під Херсоном.