Не все разблокированные пункты пропуска на границе с Польшей заработали на полную мощность

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  140913 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  158165 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  149072 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  156283 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  260783 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  348802 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333723 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Транзит взрывчатки в рф: в посольстве Украины призвали не политизировать дело

Посольство Украины призывает не политизировать дело о взрывчатке, которую якобы перевозили через территорию Грузии из Одессы в Россию, и выражает готовность сотрудничать с грузинскими властями для выяснения обстоятельств.

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В результате российского обстрела села Токаревка Херсонской области погиб 49-летний мужчина, еще двое местных жителей получили ранения.

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Еще три семьи с четырьмя детьми были возвращены из оккупированной Херсонской области с помощью организации Save Ukraine после потери бизнеса, допросов и опасений за безопасность детей в условиях российской оккупации.

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Украина вернула с ВОТ еще три семьи с четырьмя детьми

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В Ужгороде 7-летнюю девочку госпитализировали в Ужгородскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Причины и обстоятельства дела устанавливают компетентные органы

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Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы с целью дальнейшей гармонизации законодательства с директивами ЕС и определения семи стратегических целей реформирования системы публичных закупок.

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Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит

Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд оставил в силе заочный арест бизнес-партнеру Коломойского

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Уничтожение ракетного катера "ивановец": оператор дрона-камикадзе рассказал уникальные детали операции в Черном море

Украинский военный объяснил, что защитное вооружение на борту российских военных кораблей не рассчитано на беспилотники. Поэтому такие местами оккупанты вынуждены использовать пушки.

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Уничтожение ракетного катера "ивановец": оператор дрона-камикадзе рассказал уникальные детали операции в Черном море