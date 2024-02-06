Не все разблокированные пункты пропуска на границе с Польшей заработали на полную мощность

Разблокированные после протестов перевозчиков пункты пропуска на границе с Польшей еще не возобновили работу на всю мощность. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач по итогам онлайн-встречи с польскими коллегами, пишет УНН.

До 1 марта Министерство инфраструктуры Польши имеет договоренности с протестующими. Чтобы блокада не возобновилась после этой даты - совместно ведем предметную работу, - говорится в сообщении.

Детали

По словам Сергея Деркача, сейчас ситуация на границе следующая:

Онлайн-очереди, которые достигали нескольких недель теперь считаются в несколько дней, где-то их вообще нет.

Не все разблокированные пункты пропуска работают на полную мощность. А именно - "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчева". Они не дотягивают и до 50% выполнения меморандума. А это ключевое для того, чтобы очередей не было вообще.

"Ягодин - Дорогуск" не просто восстановил пропускную способность, а улучшил даже те показатели, которые были еще до блокады;

На пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" после запуска пилота без регистрации в еЧерзи уменьшилось количество грузовиков, ежедневно пересекающих границу. Раньше это было около 150 пустых, сейчас - 70-80. Водители выбирают другие пункты пропуска - там, где действует еЧерга.

Дополнение

Он отметил, что самая большая проблема сейчас - ветеринарная и фитосанитарная очереди. Это товары, преимущественно агропродукция, для которой Польша ввела отдельный контроль. Время ожидания в онлайне на пересечение границы для таких грузовиков может достигать 20 дней.

Для экономики же важно использовать каждый пункт пропуска на полную мощность. Главное: на пункты пропуска для загруженных должны ехать грузы, а не пустые.

Конечно, на уменьшение всех очередей влияет также сезонность - то есть уменьшение грузопотока в целом, - отметил Деркач

На следующей неделе стороны будут совместно работать на границе, чтобы найти пути для улучшения показателей пересечения границы и минимизации любых очередей.

Напомним

Польские фермеры анонсировали блокады всех польских пограничных переходов с Украиной, вместе с блокированием дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10.00 утра. Забастовка митингующих, как сообщается, продлится до 10 марта.

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