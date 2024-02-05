Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины

Заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак объявил, что будет ходатайствовать о минимум 8% НДС на украинское масло и об ограничении ввоза сахара в Польшу. Об этом сообщает Polskie Radio, пишет УНН.

Детали

Михал Колодзейчак отметил, что планирует ходатайствовать о введении НДС хотя бы на 8% на масло, которое может поступать из Украины в Польшу.

Почему это должна быть ставка 0%, которая предназначена для польских производителей и польских потребителей, чтобы производство здесь было прибыльным? - сказал Колодзейчак.

Заместитель министра анонсировал, что также будет агитировать за ограничение на импорт украинского сахара.

Могу вас заверить, что, скорее всего, на этой неделе я выскажусь за введение ограничений на импорт сахара в Польшу, - добавил он.

Напомним

В воскресенье утром министр сельского хозяйства Чеслав Секерский посетил польско-украинские пункты пропуска Корчова и Медыка. Он заявил, что проверка на границе выявила чрезмерный импорт агропродукции из Украины.

По его словам, проверки показали необходимость усиления ветеринарной инспекции и привлечения дополнительных ветеринаров.

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