Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины
Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить импорт сахара из Украины, чтобы поддержать польских производителей.
"США играют с огнем": главный дипломат Турции затронул тему американо-иранских отношений и F-35 и F-16
Министр иностранных дел Турции обсудил рост напряженности между США и Ираном и ее потенциальные региональные последствия, а также турецко-американские программы по F-16, F-35.
Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали
Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6 дополнительных самолетов.
Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела
российская фсб возбудила еще четыре уголовных дела против оппозиционера Ильи Пономарева, проживающего в Украине, обвинив его в государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.
рф вывела в Черное море ракетоноситель, общий залп может достигать 4 "Калибров"
Российский военно-морской флот разместил в Черном море подводную лодку, способную запускать до 4 крылатых ракет "Калибр", что увеличивает ракетную угрозу в регионе, согласно сообщениям украинских военных.
В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300
Греция опровергла сообщения о поставках Украине устаревших ракет С-300 из своего военного арсенала.
В январе Украина установила рекордный уровень экспорта с начала полномасштабного вторжения рф
Украина достигла рекордного уровня физического экспорта во время широкомасштабного вторжения в январе 2024 года, экспортировав 12 миллионов тонн продукции, что всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года.
"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС
Президент Зеленский считает, что Украина сделала достаточно реформ для вступления в ЕС и внедрила некоторые реформы, которых не хватает даже существующим членам ЕС, хотя и признает, что впереди еще много работы.
Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости
Группа из двух россиян и четырех украинцев убила латвийскую женщину, чтобы завладеть ее недвижимостью стоимостью более 4 миллионов евро.
Правоохранители осмотрели ракету Х-32, которая упала на Харьковщине: искали иностранные компоненты
Первичная экспертиза боеголовки ракеты Х-32, упавшей в Украине, показала, что она была изготовлена в 2023 году и может иметь иностранные компоненты, что дает возможность реагировать на поставки таких компонентов в страну-агрессора.