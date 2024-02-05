Польща хоче запровадити ПДВ на олію та обмежити ввезення цукру з України
Київ • УНН
Польща хоче запровадити ПДВ на олію та обмежити імпорт цукру з України, щоб підтримати польських виробників.
Заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак оголосив, що клопотатиме про мінімум 8% ПДВ на українську олію та про обмеження ввезення цукру до Польщі. Про це повідомляє Polskie Radio, пише УНН.
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Міхал Колодзейчак зазначив, що планує клопотати про запровадження ПДВ хоча б на 8% на олію, яка може надходити з України до Польщі.
Чому це має бути ставка 0%, яка призначена для польських виробників і польських споживачів, щоб виробництво тут було прибутковим?
Заступник міністра анонсував, що також агітуватиме за обмеження на імпорт українського цукру.
Можу вас запевнити, що, швидше за все, цього тижня я висловлюся за введення обмежень на імпорт цукру до Польщі,
Нагадаємо
У неділю вранці міністр сільського господарства Чеслав Секерський відвідав польсько-українські пункти пропуску Корчова та Медика. Він заявив, що перевірка на кордоні виявила надмірний імпорт агропродукції з України.
За його словами, перевірки показали необхідність посилення ветеринарної інспекції та залучення додаткових ветеринарів.
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