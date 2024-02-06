Не всі розблоковані пункти пропуску на кордоні з Польщею запрацювали на повну потужність
Київ • УНН
Польські пункти пропуску на кордоні з Україною були розблоковані після протестів, але ще не працюють на повну потужність.
Розблоковані після протестів перевізників пункти пропуску на кордоні з Польщею ще не відновили роботу на всю потужність. Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач за підсумками онлайн-зустрічі із польськими колегами, пише УНН.
До 1 березня Міністерство інфраструктури Польщі має домовленості з протестувальниками. Щоб блокада не відновилась після цієї дати – спільно ведемо предметну роботу,
Деталі
За словами Сергія Деркача, наразі ситуація на кордоні наступна:
- Онлайн-черги, що сягали кількох тижнів тепер рахуються у кілька днів, десь їх взагалі немає.
- Не всі розблоковані пункти пропуску працюють на повну потужність. А саме – “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”. Вони не дотягують і до 50% виконання меморандуму. А це ключове для того, щоб черг не було взагалі.
- “Ягодин – Дорогуськ” не просто відновив пропускну здатність, а покращив навіть ті показники, що були ще до блокади;
- На пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” після запуску пілоту без реєстрації в єЧерзі зменшилась кількість вантажівок, що щоденно перетинають кордон. Раніше це було близько 150 порожніх, зараз – 70-80. Водії обирають інші пункти пропуску – там, де діє єЧерга.
Доповнення
Він зазначив, що найбільша проблема зараз – ветеринарна та фітосанітарна черги. Це товари, переважно агропродукція, для якої Польща запровадила окремий контроль. Час очікування в онлайні на перетин кордону для таких вантажівок може сягати 20 днів.
Для економіки ж важливо використовувати кожен пункт пропуску на повну потужність. Головне: на пункти пропуску для завантажених мають їхати вантажі, а не порожні.
Звичайно, на зменшення всіх черг впливає також сезонність – тобто зменшення вантажопотоку загалом,
Наступного тижня сторони спільно працюватимуть на кордоні, щоб знайти шляхи для покращення показників перетину кордону та мінімізації будь-яких черг.
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