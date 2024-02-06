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Не всі розблоковані пункти пропуску на кордоні з Польщею запрацювали на повну потужність

Не всі розблоковані пункти пропуску на кордоні з Польщею запрацювали на повну потужність

Київ • УНН

 • 23123 перегляди

Польські пункти пропуску на кордоні з Україною були розблоковані після протестів, але ще не працюють на повну потужність.

Розблоковані після протестів перевізників пункти пропуску на кордоні з Польщею ще не відновили роботу на всю потужність. Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач за підсумками онлайн-зустрічі із польськими колегами, пише УНН.

До 1 березня Міністерство інфраструктури Польщі має домовленості з протестувальниками. Щоб блокада не відновилась після цієї дати – спільно ведемо предметну роботу,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За словами Сергія Деркача, наразі ситуація на кордоні наступна:

  • Онлайн-черги, що сягали кількох тижнів тепер рахуються у кілька днів, десь їх взагалі немає.
  • Не всі розблоковані пункти пропуску працюють на повну потужність. А саме – “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”. Вони не дотягують і до 50% виконання меморандуму. А це ключове для того, щоб черг не було взагалі.
  • “Ягодин – Дорогуськ” не просто відновив пропускну здатність, а покращив навіть ті показники, що були ще до блокади;
  • На пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” після запуску пілоту без реєстрації в єЧерзі зменшилась кількість вантажівок, що щоденно перетинають кордон. Раніше це було близько 150 порожніх, зараз – 70-80. Водії обирають інші пункти пропуску – там, де діє єЧерга.

Доповнення

Він зазначив, що найбільша проблема зараз – ветеринарна та фітосанітарна черги. Це товари, переважно агропродукція, для якої Польща запровадила окремий контроль. Час очікування в онлайні на перетин кордону для таких вантажівок може сягати 20 днів.

Для економіки ж важливо використовувати кожен пункт пропуску на повну потужність. Головне: на пункти пропуску для завантажених мають їхати вантажі, а не порожні.

Звичайно, на зменшення всіх черг впливає також сезонність – тобто зменшення вантажопотоку загалом,

- зазначив Деркач

Наступного тижня сторони спільно працюватимуть на кордоні, щоб знайти шляхи для покращення показників перетину кордону та мінімізації будь-яких черг.

Нагадаємо

Польські фермери анонсували блокади всіх польських прикордонних переходів з Україною, разом з блокуванням доріг і автомагістралей в окремих воєводствах з 9 лютого 2024 року о 10.00 ранку. Страйк мітингувальників, як повідомляється, триватиме до 10 березня.

Польща хоче запровадити ПДВ на олію та обмежити ввезення цукру з України05.02.24, 16:10 • 29590 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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