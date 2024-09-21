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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не только склады с "Искандерами": дроны СБУ успешно отработали по российскому аэродрому Шайковка

Не только склады с "Искандерами": дроны СБУ успешно отработали по российскому аэродрому Шайковка

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 13:01  •  4808 просмотра

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Ночью дроны СБУ поразили арсенал минобороны РФ в Тверской области и аэродром в Калужской области. На складе хранилось вооружение для «Искандеров» и «Точка-У», на аэродроме базировались ТУ-22М.

Ночью дроны Службы безопасности Украины поразили 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны рф возле н.п. Октябрьский тверской области, где хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка в калужской области. Об этом сообщают источники УНН.

Этой ночью дроны СБУ организовали "хлопок" на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны рф возле н.п. Октябрьский тверской области. Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". После прилетов дронов на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров 

- рассказал источник.

Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка (калужская область), где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце тверской области. Сегодня пришла очередь следующего по размерам склада - одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" - в самом разгаре", - добавил источник.

Напомним

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил рф - в Краснодарском крае и в Тверской области.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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