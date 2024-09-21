Не только склады с "Искандерами": дроны СБУ успешно отработали по российскому аэродрому Шайковка

Ночью дроны Службы безопасности Украины поразили 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны рф возле н.п. Октябрьский тверской области, где хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка в калужской области. Об этом сообщают источники УНН.

Этой ночью дроны СБУ организовали "хлопок" на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны рф возле н.п. Октябрьский тверской области. Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". После прилетов дронов на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров - рассказал источник.

Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка (калужская область), где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце тверской области. Сегодня пришла очередь следующего по размерам склада - одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" - в самом разгаре", - добавил источник.

Напомним

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил рф - в Краснодарском крае и в Тверской области.