Не лише склади з “Іскандерами”: дрони СБУ успішно відпрацювали по російському аеродрому Шайковка

Вночі дрони Служби безпеки України уразили 23-й арсенал головного артилерійського управління міноборони рф біля н.п. октябрський тверської області, де зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У", а також уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка в калузькій області. Про це повідомляють джерела УНН.

Цієї ночі дрони СБУ організували "бавовну" на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони рф біля н.п. октябрський тверської області. Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У". Після прильотів дронів на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж - розповіло джерело.

Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка (калузька область), де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

"СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в торопці тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу - одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" - в самому розпалі", - додало джерело.

Нагадаємо

Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил рф - у Краснодарському краї та у Тверській області.