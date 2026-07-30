Не только под пензой: в рф фиксируют атаку дронов на склад Wildberries в удмуртии, произошел пожар

В рф фиксируют атаку дронов не только на логистический центр Wildberries под Пензой, но и в Удмуртии, пишет УНН.

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О том, что логистический комплекс Wildberries атакован и горит в Сарапуле Удмуртской Республики, сообщили в компании RWB.

"В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена заблаговременная эвакуация. Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - сообщили в пресс-службе объединенной компании Russ & Wildberries (RWB).

В Сарапуле в Удмуртии после атаки БПЛА горит склад Wildberries, фиксирует OSINT-анализ ASTRA.

Ранее об угрозе атаки БПЛА в регионе сообщила вчера глава Удмуртии Ольга Абрамова.

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Украинская компания Fire Point сообщила, что логистический хаб Wildberries в Пензе поразили БПЛА FP-1.

Логистический комплекс является одним из региональных центров обработки и распределения товаров. Его площадь составляет около 180 000 м², что делает его одним из крупнейших логистических хабов компании.

"Через подобные хабы проходят большие объемы грузов, в том числе продукция двойного назначения, реализуемая через российские маркетплейсы", - говорится в сообщении.

В Пензе после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на сортировочном центре Wildberries