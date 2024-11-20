Не справился с управлением и врезался в фуру: правоохранители расследуют гибель водителя Volkswagen на Киевщине
Киев • УНН
На трассе Киев-Харьков-Довжанский возле села Пролиски произошла смертельная авария. 29-летний водитель Volkswagen врезался в припаркованный из-за воздушной тревоги грузовик Daff.
На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Пролиски минувшей ночью произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. От полученных травм, один из участников движения погиб, полиция Киевской области ведет следствие, передает УНН.
Детали
Авария произошла на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Пролиски, около 00:03 часов ночи.
Установлено, что 29-летний водитель Volkswagen, не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком Daff, который стоял во второй полосе движения из-за воздушной тревоги.
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В результате ДТП, водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. Начато уголовное производство (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним,
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