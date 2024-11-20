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Не справился с управлением и врезался в фуру: правоохранители расследуют гибель водителя Volkswagen на Киевщине

Не справился с управлением и врезался в фуру: правоохранители расследуют гибель водителя Volkswagen на Киевщине

Киев  •  УНН

 • 2125 просмотра

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На трассе Киев-Харьков-Довжанский возле села Пролиски произошла смертельная авария. 29-летний водитель Volkswagen врезался в припаркованный из-за воздушной тревоги грузовик Daff.

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Пролиски минувшей ночью произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. От полученных травм, один из участников движения погиб, полиция Киевской области ведет следствие, передает УНН.

Детали

Авария произошла на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Пролиски, около 00:03 часов ночи.

Установлено, что 29-летний водитель Volkswagen, не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком Daff, который стоял во второй полосе движения из-за воздушной тревоги.

С начала года из-за ДТП погибло более 2,5 тыс. человек15 нояб. 2024, 14:08 • 15390 просмотров

В результате ДТП, водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. Начато уголовное производство (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним,

В Хмельницком водитель BMW X6 под действием алкоголя и наркотиков въехал в остановку, погибли три женщины. 27-летнему виновнику аварии сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины.

Автомобиль врезался в толпу возле школы в Китае: есть пострадавшие ученики19 нояб. 2024, 08:27 • 12061 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧПКиевская область
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