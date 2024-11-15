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С начала года из-за ДТП погибло более 2,5 тыс. человек

С начала года из-за ДТП погибло более 2,5 тыс. человек

Киев  •  УНН

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За 10 месяцев 2024 года в Украине произошло более 21,5 тысяч ДТП с пострадавшими. В авариях погиб 2541 человек, травмированы почти 27 тысяч человек.

За 10 месяцев 2024 года произошло 21 562 ДТП, в которых погиб 2541 человек, а 26 959 получили травмы. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий выросло на 8-9%.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телемарафона, передает УНН.

40% всех ДТП с пострадавшими и погибшими происходят именно из-за превышения скорости. Нужно говорить, что за 10 месяцев на территории Украины произошло 21 562 ДТП с пострадавшими и погибшими. К большому сожалению в этих авариях погиб 2541 человек, а пострадало 26 959 человек

- сказал Билошицкий.

По его словам, «сейчас наблюдается рост ДТП с пострадавшими и погибшими на 8-9%, по сравнению с прошлым годом».

Напомним 

В городе Рас-Сидр, на востоке Египта, перевернулся автобус с туристами. В результате ранения получил 41 человек, среди них украинцы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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