С начала года из-за ДТП погибло более 2,5 тыс. человек
Киев • УНН
За 10 месяцев 2024 года в Украине произошло более 21,5 тысяч ДТП с пострадавшими. В авариях погиб 2541 человек, травмированы почти 27 тысяч человек.
За 10 месяцев 2024 года произошло 21 562 ДТП, в которых погиб 2541 человек, а 26 959 получили травмы. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий выросло на 8-9%.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телемарафона, передает УНН.
40% всех ДТП с пострадавшими и погибшими происходят именно из-за превышения скорости. Нужно говорить, что за 10 месяцев на территории Украины произошло 21 562 ДТП с пострадавшими и погибшими. К большому сожалению в этих авариях погиб 2541 человек, а пострадало 26 959 человек
По его словам, «сейчас наблюдается рост ДТП с пострадавшими и погибшими на 8-9%, по сравнению с прошлым годом».
Напомним
В городе Рас-Сидр, на востоке Египта, перевернулся автобус с туристами. В результате ранения получил 41 человек, среди них украинцы.