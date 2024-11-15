С начала года из-за ДТП погибло более 2,5 тыс. человек

За 10 месяцев 2024 года произошло 21 562 ДТП, в которых погиб 2541 человек, а 26 959 получили травмы. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий выросло на 8-9%.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телемарафона, передает УНН.

40% всех ДТП с пострадавшими и погибшими происходят именно из-за превышения скорости. Нужно говорить, что за 10 месяцев на территории Украины произошло 21 562 ДТП с пострадавшими и погибшими. К большому сожалению в этих авариях погиб 2541 человек, а пострадало 26 959 человек