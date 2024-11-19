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Автомобиль врезался в толпу возле школы в Китае: есть пострадавшие ученики

Автомобиль врезался в толпу возле школы в Китае: есть пострадавшие ученики

Киев  •  УНН

 • 3451 просмотра

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В городе Чандэ, Китай, автомобиль въехал в толпу людей возле начальной школы, ранив нескольких учеников. Инцидент произошел на фоне недавней волны публичных нападений в стране.

Несколько учеников получили ранения после того, как во вторник утром автомобиль врезался в людей возле начальной школы в центральном Китае, сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа». Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

Пока неизвестно, сколько людей пострадало в результате инцидента, произошедшего в городе Чандэ провинции Хунань. В коротком сообщении государственной телерадиокомпании CCTV говорится, что «конкретные жертвы выясняются».

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как десятки испуганных школьников кричат и выбегают на школьный двор, а на заднем плане слышен мужской голос, который кричит «быстро, быстро».

На другом видео было видно, как много людей, в том числе взрослых, лежали на дороге, очевидно, раненые. Видно, как полиция надевает наручники на мужчину перед автомобилем.

Полиция еще не обнародовала отчет об инциденте.

Дополнение

Страну всколыхнула недавняя волна публичных нападений, которые напугали население, давно привыкшее к низкому уровню насильственных преступлений. В прошлый понедельник в Китае произошло самое смертоносное за последнее десятилетие нападение, когда 35 человек погибли после того, как мужчина на автомобиле въехал в толпу людей, занимавшихся спортом на открытой площадке в южном городе Чжухай. Несколькими днями позже восемь человек были убиты и ещё 17 ранены в результате нападения в студенческом городке на востоке Китая.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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