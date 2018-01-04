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Не привитые от кори дети не смогут посещать школы и детсады Одессы

Киев • УНН

 • 9671 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 4 января. УНН. С целью недопущения дальнейшего распространения кори среди населения Одессы, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о необходимости запрета посещения детских дошкольных учреждений и школ привитыми от кори детьми с целью недопущения вспышек кори в организованных детских коллективах. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

Не привитые от кори дети не смогут посещать школы и детсады Одессы

В настоящее время школьники находятся на зимних каникулах. Медики рекомендуют родителям не привитых от кори детей использовать это время для проведения иммунизации и обеспечения эффективной защиты детей от кори. Вакцина КПК "Приорикс" производства Бельгии от кори, паротита и краснухи у всех детских поликлиниках Одессы.

Отметим, по данным мониторинга инфекционной заболеваемости по состоянию на 22 декабря 2017 года, диагноз "корь" подтвержден у 597 одесситов, из них 373 - дети. Лабораторно заболевания корью подтверждено в 402 пациентов, из которых 254 - дети.

Наиболее уязвимыми являются возрастные группы 1-4 года и взрослые. Клинически и эпидемиологически связаны в 195 случаев кори.

Напомним, в течение ноября заболеваемость корью в Одесской области выросла в два раза.

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