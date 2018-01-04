Не щеплені від кору діти, не зможуть відвідувати школи і дитсадки Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 січня. УНН. З метою недопущення подальшого поширення кору серед населення Одеси, комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про необхідність заборони відвідування дитячих дошкільних установ і шкіл не щепленими від кору дітьми з метою недопущення спалахів кору в організованих дитячих колективах. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Одеської мерії.
В даний час школярі перебувають на зимових канікулах. Медики рекомендують батькам не щеплених від кору дітей використовувати цей час для проведення імунізації та забезпечення ефективного захисту дітей від кору. Вакцина КПК "Пріорікс" виробництва Бельгії від кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих поліклініках Одеси.
Зазначимо, згідно даних моніторингу інфекційної захворюваності станом на 22 грудня 2017 року, діагноз "кір" підтверджено у 597 одеситів, з них 373 - діти. Лабораторно захворювання на кір підтверджено у 402 пацієнтів, з яких 254 - діти.
Найбільш уразливими є вікові групи 1-4 роки і дорослі. Клінічно і епідеміологічно пов'язані у 195 випадків кору.
Нагадаємо, протягом листопада захворюваність на кір в Одеській області зросла в два рази.