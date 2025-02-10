«Не произойдет в ближайшее время": Шольц о присоединении Украины к НАТО
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшее время из-за позиции США. По его словам, альянс не принимает стран, которые находятся в состоянии войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшей перспективе, ссылаясь на позицию США. Об этом шла речь на теледебатах между ним и кандидатом в канцлеры, лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом, сообщает DW, передает УНН.
Детали
По словам Шольца, членство Украины в НАТО «не состоится в ближайшее время», из-за того, что США отклонили это предложение.
Украина должна присоединиться к НАТО, но пока она не может этого сделать, потому что НАТО не имеет стран-членов, которые находятся в состоянии войны
На вопрос о том, следует ли Украине вступать в НАТО, Мерц ответил: «Они не могут этого сделать».
Потому что НАТО не принимает членов, которые сейчас находятся в состоянии войны
В то же время он сказал, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС было «правильным решением», и отметил, что вступление в Европейский Союз даст Украине «значительно больше безопасности». Он не упомянул о перспективе вступления Украины в НАТО после окончания войны.
Напомним,
Ранее УНН писал, что в Германии состоялись первые дебаты между действующим канцлером Олафом Шольцом и его главным оппонентом на выборах в Бундестаг, кандидатом от Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом. Во время дебатов были подняты вопросы миграционной политики, экономической ситуации в стране и войны в Украине.