«Не произойдет в ближайшее время": Шольц о присоединении Украины к НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшей перспективе, ссылаясь на позицию США. Об этом шла речь на теледебатах между ним и кандидатом в канцлеры, лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом, сообщает DW, передает УНН.

Детали

По словам Шольца, членство Украины в НАТО «не состоится в ближайшее время», из-за того, что США отклонили это предложение.

Украина должна присоединиться к НАТО, но пока она не может этого сделать, потому что НАТО не имеет стран-членов, которые находятся в состоянии войны - сказал он.

На вопрос о том, следует ли Украине вступать в НАТО, Мерц ответил: «Они не могут этого сделать».

Потому что НАТО не принимает членов, которые сейчас находятся в состоянии войны - сказал Мерц.

В то же время он сказал, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС было «правильным решением», и отметил, что вступление в Европейский Союз даст Украине «значительно больше безопасности». Он не упомянул о перспективе вступления Украины в НАТО после окончания войны.

Напомним,

Ранее УНН писал, что в Германии состоялись первые дебаты между действующим канцлером Олафом Шольцом и его главным оппонентом на выборах в Бундестаг, кандидатом от Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом. Во время дебатов были подняты вопросы миграционной политики, экономической ситуации в стране и войны в Украине.