"Не відбудеться найближчим часом": Шольц про приєднання України до НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО у найближчій перспективі, посилаючись на позицію США. Про це йшлося на теледебатах між ним та кандидатом у канцлери, лідером ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, повідомляє DW, передає УНН.

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За словами Шольца, членство України в НАТО "не відбудеться найближчим часом", через те, що США відхилили цю пропозицію.

Україна повинна приєднатися до НАТО, але наразі вона не може цього зробити, тому що НАТО не має країн-членів, які перебувають у стані війни – сказав він.

На запитання про те, чи слід Україні вступати до НАТО, Мерц відповів: "Вони не можуть цього зробити".

Тому що НАТО не приймає членів, які нині перебувають у стані війни - сказав Мерц.

Водночас він сказав, що надання Україні статусу кандидата в ЄС було "правильним рішенням", і зазначив, що вступ до Європейського Союзу дасть Україні "значно більше безпеки". Він не згадав про перспективу вступу України до НАТО після закінчення війни.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Німеччині відбулися перші дебати між чинним канцлером Олафом Шольцом та його головним опонентом на виборах до Бундестагу, кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Під час дебатів були підняті питання щодо міграційної політики, економічної ситуації в країні та війни в Україні.