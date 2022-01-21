Не дадим захватить Харьков: Терехов отреагировал на слова Зеленского об угрозе оккупации

Цитата

“Мы никому не дадим захватить Харьков — никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот”, — сказал Терехов.

Детали

Также Терехов написал в своем Telegram-канале, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины.

“И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. В свою очередь хочу заверить всех харьковчан — город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть”, — написал мер.

Кроме того, он заверил, что поводов для беспокойства нет.

“Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас — поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!” — написал мер.

В СМИ сообщают, что глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что на территории Харьковской области на сегодняшний день никаких внештатных действий или ситуаций нет.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия попытается вторгнуться на территорию Украины, прежде всего она нацелится на города с населением, где люди раньше имели семейные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. Военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.