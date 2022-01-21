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"Могут оккупировать Харьков" - Зеленский о том, какие территории РФ может попытаться захватить в первую очередь

Киев • УНН

 • 28538 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Если Россия попытается вторгнуться на территорию Украины, прежде всего она нацелится на города с населением, где люди раньше имели семейные связи с Россией. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, пишет УНН.

Цитата:

“Я скажу реалистично, если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они будут делать это на тех территориях, где исторически проживают люди, которые раньше имели семейные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован”, — сказал Зеленский.

Детали

По словам Президента, России нужен повод, и она может заявить, что защищает русскоязычное население, таким образом оправдывая военные действия.

“После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они будут делать, потому что это большие города. В Харькове более 1 миллиона жителей. Это будет не просто оккупация, это будет начало широкомасштабной войны”, — заявил он.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. Военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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