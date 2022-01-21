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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Можуть окупувати Харків" - Зеленський про те, які території РФ може спробувати захопити передусім

"Можуть окупувати Харків" - Зеленський про те, які території РФ може спробувати захопити передусім

Київ • УНН

 • 28540 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Якщо Росія спробує вторгнутися на територію України, насамперед вона націлиться на міста з населенням, де люди раніше мали сімейні зв'язки з Росією. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, пише УНН.

Цитата:

“Я скажу реалістично, якщо Росія вирішить посилити ескалацію, звичайно, вони робитимуть це на тих територіях, де історично проживають люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований”, — сказав Зеленський.

Деталі

За словами Президента, Росії потрібен привід, і вона може заявити, що захищає російськомовне населення, таким чином виправдовуючи військові дії.

“Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони робитимуть, бо це великі міста. У Харкові понад 1 мільйон жителів. Це буде не просто окупація, це буде початок широкомасштабної війни”, — заявив він.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

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