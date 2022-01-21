Не дамо захопити Харків: Терехов відреагував на слова Зеленського про загрозу окупації

Цитата

“Ми нікому не дамо захопити Харків — ніякої Росії. Тому в Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не зазіхають", - сказав Терехов.

Деталі

Також Терехов написав у своєму Telegram-каналі, що Харків був і буде українським містом, жителі якого є громадянам єдиної і неподільної України.

"І будь-хто, хто зазіхне захопити Харків, повинен розуміти — на захист свого улюбленого міста стануть не тільки харків'яни, а й усі українці. У свою чергу хочу запевнити всіх харків'ян - місто готове дати тверду відсіч потенційному загарбнику, всі сили і засоби для того, щоб відстояти Харків, у нас є", — написав мер.

Крім того, він запевнив, що приводів для занепокоєння немає.

"Знаю, що в силу багаторічної звички людей, заклики дотримуватися спокою часто мають зворотний ефект. Але запевняю вас - приводів для занепокоєння немає, і Харків і далі буде успішно розвиватися під мирним небом. Все буде Харків і все буде Україна!" - написав мер.

У ЗМІ повідомляють, що голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на території Харківської області на сьогодні ніяких позаштатних дій або ситуацій немає.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія спробує вторгнутися на територію України, перш за все вона націлиться на міста з населенням, де люди раніше мали сімейні зв'язки з Росією. Харків, який знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.