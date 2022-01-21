Не дамо захопити Харків: Терехов відреагував на слова Зеленського про загрозу окупації

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 80290 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 152104 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 148672 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 175358 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 178581 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 140124 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150033 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171306 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182179 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216628 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 395779 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 120162 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 97933 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 129520 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 65986 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 395919 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 275680 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 341558 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 456354 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 703842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 65986 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 129520 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 114476 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 150576 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174539 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Не дамо захопити Харків: Терехов відреагував на слова Зеленського про загрозу окупації

Не дамо захопити Харків: Терехов відреагував на слова Зеленського про загрозу окупації

Київ • УНН

 • 21030 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Харківський міський голова Ігор Терехов закликав харків'ян не піддаватися паніці у зв'язку із заявою Президента України Володимира Зеленського про загрозу окупації міста Росією. Також він заявив, що на захист свого міста стануть не тільки харків'яни, а й усі українці, передає УНН.

Цитата

“Ми нікому не дамо захопити Харків — ніякої Росії. Тому в Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не зазіхають", - сказав Терехов.

Деталі

Також Терехов написав у своєму Telegram-каналі, що Харків був і буде українським містом, жителі якого є громадянам єдиної і неподільної України.

"І будь-хто, хто зазіхне захопити Харків, повинен розуміти — на захист свого улюбленого міста стануть не тільки харків'яни, а й усі українці. У свою чергу хочу запевнити всіх харків'ян - місто готове дати тверду відсіч потенційному загарбнику, всі сили і засоби для того, щоб відстояти Харків, у нас є", — написав мер.

Крім того, він запевнив, що приводів для занепокоєння немає.

"Знаю, що в силу багаторічної звички людей, заклики дотримуватися спокою часто мають зворотний ефект. Але запевняю вас - приводів для занепокоєння немає, і Харків і далі буде успішно розвиватися під мирним небом. Все буде Харків і все буде Україна!" - написав мер.

У ЗМІ повідомляють, що голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на території Харківської області на сьогодні ніяких позаштатних дій або ситуацій немає.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія спробує вторгнутися на територію України, перш за все вона націлиться на міста з населенням, де люди раніше мали сімейні зв'язки з Росією. Харків, який знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53