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Не ждите сенсаций: СНБО завтра будет рассматривать "текущие темы"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании завтра, 17 сентября, рассмотрит “текущие темы”. Об этом УНН сообщил информированный источник.

Цитата

“Будут (рассматривать — ред.) текущие темы”, — сообщил собеседник УНН, добавив, что от заседаний не стоит ожидать “никаких сенсаций”.

Детали

В то же время по словам источника, информация по повестке дня является предварительной и все еще может измениться до завтра.

Контекст

В аппарате СНБО в четверг анонсировали очередное заседание Совета по нацбезопасности, который состоится 17 сентября.

СНБО начала работать в “турборежиме” с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, “воров в законе”.

Прошлое заседание СНБО прошло 20 августа 2021 года.

Добавим

Ранее на этой неделе стало известно, что СНБО готовит заседание относительно предложений в госбюджет-2022 в области безопасности и обороны.

Сообщалось также, что Совет национальной безопасности планирует рассмотреть на своем заседании ситуацию с лесной отраслью в Украине.

Кроме того, СМИ в контексте предстоящего заседания информировали о том, что готовятся новые санкции, однако кто под них попадет — пока не известно.

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