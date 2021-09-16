Не чекайте сенсацій: РНБО завтра розглядатиме "поточні теми"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України на засіданні завтра, 17 вересня, розгляне “поточні теми”. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
Цитата
“Будуть (розглядати — ред.) поточні теми”, — повідомив співрозмовник УНН, додавши, що від засідань не варто очікувати “жодних сенсацій”.
Деталі
Водночас зі слів джерела, інформація щодо порядку денного є попередньою і все ще може змінитись до завтра.
Контекст
В апараті РНБО у четвер анонсували чергове засідання Ради з нацбезпеки, що відбудеться 17 вересня.
РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.
Минуле засідання РНБО пройшло 20 серпня 2021 року.
Додамо
Раніше цього тижня стало відомо, що РНБО готує засідання стосовно пропозицій до держбюджету-2022 у галузі безпеки та оборони.
Повідомлялось також, що Рада національної безпеки планує розглянути на своєму засідання ситуацію з лісовою галуззю в Україні.
Крім того, ЗМІ в контексті майбутнього засідання інформували про те, що готуються нові санкції, однак хто під них потрапить — поки не відомо.