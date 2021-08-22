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РНБО готує засідання щодо лісової галузі

РНБО готує засідання щодо лісової галузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Рада національної безпеки планує розглянути на своєму засідання ситуацію з лісовою галуззю в Україні. Про це в інтервю одному з телеканалів розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє УНН.

Цитата:

“У нас на сьогоднішній день лісова галузь — це галузь кумівства. За нашими дослідженнями. Президент дав доручення і ми готуємо зараз засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвитку лісової галузі”, — сказав Данілов.

Також в Україні, за словами Діанілова може зявитися поняття “промисловий ліс”.

Нагадаємо, на останньому засіданні РНБО було запроваджено низку санкцій, зокрема щодо Анатолія Шарія, головного редактора “Страны” Ігоря Гужви та народного депутата Андрія Деркача.

Ще раніше РНБО запровадило санкції щодо Віктора Медведчука, а крім того щодо осіб, яких пов’язують з контрабандою.

Українські Національні Новини

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