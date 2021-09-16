Після майже місячної паузи: РНБО завтра збереться на засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України завтра, 17 вересня планує провести засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це УНН повідомляє з посиланням на РНБО.
Цитата
“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17:00 в місті Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Що було раніше
Повідомлялося, що РНБО готує засідання стосовно пропозицій до держбюджету-2022 у галузі безпеки та оборони.
Доповнення
РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.
Минуле засідання РНБО пройшло 20 серпня 2021 року.