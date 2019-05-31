НБУ определил лучшие монеты года

Так, в ежегодном конкурсе "Лучшая монета года Украины" за 2018 год победа в номинациях "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы" присуждена памятным монетам набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен).

Авторами эскизов всех монет являются художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы монет: "Эра мира" и "Эра перемен" - Анатолий Демьяненко, "Эра технологий" - Владимир Демьяненко, "Человек, время, пространство" - Владимир Демьяненко. Программное моделирование - Виталий Андриянов.

Отмечается, что конкурс "Лучшая монета года Украины" проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. В этом году в нем приняли участие более четырех тысяч человек.

Напомним, НБУ ввел в обращение две памятные монеты, посвященные монастырю.