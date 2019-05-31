НБУ визначив кращі монети року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Національний банк України визначив кращі монети 2018 року, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
Так, у щорічному конкурсі "Краща монета року України" за 2018 рік перемогу у номінаціях "Краща монета року" та "Краще розкриття теми" присуджено пам’ятним монетам набору "До 100-річчя Національної академії наук України": "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір" (срібло, номінал кожної монети 5 гривень).
Авторами ескізів усіх монет є художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори монет: "Ера миру" та "Ера змін" – Анатолій Демяненко, "Ера технологій" – Володимир Дем’яненко, "Людина, час, простір" – Володимир Атаманчук. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов.
Зазначається, що конкурс "Краща монета року України" проводиться щорічно з 2005 року і відбувається у два етапи. У цьому році участь у ньому взяли більше чотирьох тисяч осіб.
Нагадаємо, НБУ ввів в обіг дві пам’ятні монети, присвячені монастирю.