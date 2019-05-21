НБУ вводить в обіг дві пам’ятні монети, присвячені монастирю

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Національний банк України відсьогодні вводить в обіг дві пам’ятні монети "Мгарський Спасо-Преображенський монастир", одну срібну, номіналом у 10 грн та із нейзильберу, номіналом 5 грн, передає УНН з посиланням на прес-службу банку.

"Присвячена монастирю, заснованому в 1619 році на мальовничому узвишші правого берега річки Сула поблизу села Мгар, неподалік від міста Лубни. Мгарський Спасо-Преображенський монастир завжди відігравав важливу роль у духовному житті України. Тут було засноване православне церковне братство, а завдяки твердій позиції в боротьбі проти розширення унії на українських землях монастир швидко набув популярності і підтримки серед козацтва. Прикрасою монастирського комплексу є Спасо-Преображенський собор – один із визначних зразків архітектури доби українського бароко, споруджений наприкінці ХVII ст. коштом гетьманів Івана Самойловича та Івана Мазепи. Храм вражає своєю ліпниною, що має виразний рослинний характер", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монет розміщено: угорі – малий Державний Герб України, ліворуч від якого напис "національний", праворуч – Банк України; на дзеркальному тлі – стилізовану композицію: фігури козака (ліворуч) та монаха (праворуч), фрагменти барокового ліплення (угорі та знизу). На реверсі монет розміщено панорамну композицію ансамблю споруд монастиря; написи: Мгарський Спасо-Преображенський монастир (угорі по колу) та 400/років (унизу); угорі ліворуч та внизу праворуч – декоративні барокові елементи з рослинним орнаментом.

Нагадаємо, банки в Україні посилять роботу з оцінки кредитних ризиків за рахунок використання даних із Кредитного реєстру.

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