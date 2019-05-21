НБУ посилив вимоги щодо кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Банки в Україні посилять роботу з оцінки кредитних ризиків за рахунок використання даних із Кредитного реєстру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного банку України.
"НБУ запроваджує порядок урахування банками інформації з Кредитного реєстру НБУ під час розрахунку розміру кредитного ризику", - вказали у регуляторі.
Згідно з запроваджуваними вимогами, банк повинен буде класифікувати за найгіршим класом боржника-фізичну особу, щодо якої в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт цього боржника в інших банках.
Також банк має понижувати клас боржника – юридичної особи, у тому числі до найгіршого, якщо в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт або високу ймовірність дефолту цього боржника в інших банках.
Унесені зміни підвищать якість оцінки банками кредитного ризику завдяки врахуванню стану виконання боржником своїх зобов’язань в інших банківських установах, використовуючи при цьому інформацію з Кредитного реєстру, переконані у НБУ.
Відповідні зміни до Положення №351 унесені постановою правління НБУ, яка набуває чинності з 21 травня 2019 року.
Вимоги будуть застосовуватись у тестовому режимі з 1 липня 2019 року та стануть обов’язковими для виконання з 1 грудня 2019 року. Поступове впровадження зазначених вимог до оцінки кредитного ризику дозволить банкам доопрацювати внутрішні положення та налаштувати IT-системи.
Нагадаємо, НБУ встановив строки розгляду клопотання банку про визначення відсутності ознак пов’язаності.