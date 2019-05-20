НБУ встановив строки розгляду клопотання банку про визначення відсутності ознак пов’язаності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Національний банк України встановив термін розгляду клопотання банку про визначення відсутності ознак пов’язаності з банком у особи, яка раніше була визначена регулятором пов’язаною з банком особою. Цей термін становить 60 календарних днів, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
"Рішення про продовження строку розгляду такого клопотання (за потреби) прийматиме Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку", - йдеться у повідомленні.
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У прес-службі додали, що банк має повідомити особу про рішення НБУ щодо визначення відсутності ознак її пов’язаності з банком не пізніше наступного робочого дня після отримання такого рішення від регулятора.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 15 травня 2019 року № 69 "Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб".