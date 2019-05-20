НБУ установил сроки рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Национальный банк Украины установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствии признаков связанности с банком у лица, что ранее было определено регулятором связанным с банком лицом. Этот срок составляет 60 календарных дней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Решение о продлении срока рассмотрения такого ходатайства (при необходимости) будет принимать Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ рассказали, насколько защищены банковские данные и как уберечься от преступников
В пресс-службе добавили, что банк должен сообщить лицу о решении НБУ по определению отсутствии признаков его связанности с банком не позднее следующего рабочего дня после получения такого решения от регулятора.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 15 мая 2019 № 69 "О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц".