НБУ ужесточил требования по кредитам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Банки в Украине усилят работу по оценке кредитных рисков за счет использования данных из Кредитного реестра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"НБУ вводит порядок учета банками информации по Кредитному реестру НБУ при расчете размера кредитного риска", - указали в регуляторе.
Согласно внедряемыми требованиями, банк должен будет классифицировать по наихудшему классу должника-физическое лицо, в отношении которого в Кредитном регистре есть информация о дефолте этого должника в других банках.
Также банк будет понижать класс должника - юридического лица, в том числе к наихудшему, если в Кредитном регистре есть информация о дефолте или высокой вероятности дефолта этого должника в других банках.
Внесенные изменения повысят качество оценки банками кредитного риска благодаря учету состояния выполнения должником своих обязательств в других банковских учреждениях, используя при этом информацию из Кредитного реестра, убеждены в НБУ.
Соответствующие изменения в Положение №351 внесены постановлением правления НБУ, которое вступает в силу с 21 мая 2019 года.
Требования будут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станут обязательными для выполнения с 1 декабря 2019 года. Постепенное внедрение указанных требований к оценке кредитного риска позволит банкам доработать внутренние положения и настроить IT-системы.
Напомним, НБУ установил сроки рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности.