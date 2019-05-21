НБУ ужесточил требования по кредитам

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Банки в Украине усилят работу по оценке кредитных рисков за счет использования данных из Кредитного реестра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"НБУ вводит порядок учета банками информации по Кредитному реестру НБУ при расчете размера кредитного риска", - указали в регуляторе.

Согласно внедряемыми требованиями, банк должен будет классифицировать по наихудшему классу должника-физическое лицо, в отношении которого в Кредитном регистре есть информация о дефолте этого должника в других банках.

Также банк будет понижать класс должника - юридического лица, в том числе к наихудшему, если в Кредитном регистре есть информация о дефолте или высокой вероятности дефолта этого должника в других банках.

Внесенные изменения повысят качество оценки банками кредитного риска благодаря учету состояния выполнения должником своих обязательств в других банковских учреждениях, используя при этом информацию из Кредитного реестра, убеждены в НБУ.

Соответствующие изменения в Положение №351 внесены постановлением правления НБУ, которое вступает в силу с 21 мая 2019 года.

Требования будут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станут обязательными для выполнения с 1 декабря 2019 года. Постепенное внедрение указанных требований к оценке кредитного риска позволит банкам доработать внутренние положения и настроить IT-системы.

Напомним, НБУ установил сроки рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности.

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