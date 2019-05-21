НБУ вводит в обращение две памятные монеты, посвященные монастырю

"Посвящена монастырю, основанному в 1619 году на живописном возвышении правого берега реки Сула вблизи села Мгар, недалеко от города Лубны. Мгарский Спасо-Преображенский монастырь всегда играл важную роль в духовной жизни Украины. Здесь было основано православное церковное братство, а благодаря твердой позиции в борьбе против расширения унии на украинских землях монастырь быстро приобрел популярность и поддержку среди казачества. Украшением монастырского комплекса является Спасо-Преображенский собор - один из выдающихся образцов архитектуры эпохи украинского барокко, построенный в конце XVII в. на средства гетмана Ивана Самойловича и Ивана Мазепы. Храм поражает своей лепниной, что имеет выразительный растительный характер", - говорится в сообщении.

На аверсе монет размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, слева от которого надпись "национальный", справа - Банк Украины; на зеркальном фоне - стилизованная композиция: фигуры казака (слева) и монаха (справа), фрагменты барочного лепнины (вверху и внизу). На реверсе монет размещено панорамную композицию ансамбля сооружений монастыря; надписи: Мгарский Спасо-Преображенский монастырь (вверху по кругу) и 400/лет (внизу); вверху слева и внизу справа - декоративные элементы барокко с растительным орнаментом.

Напомним, банки в Украине усилят работу по оценке кредитных рисков за счет использования данных из кредитного реестра.