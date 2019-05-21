НБУ вводит в обращение две памятные монеты, посвященные монастырю

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 38310 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 60365 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 77194 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 90611 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122517 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111492 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137685 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144625 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
НБУ вводит в обращение две памятные монеты, посвященные монастырю

НБУ вводит в обращение две памятные монеты, посвященные монастырю

Киев  •  УНН

 • 15083 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит в обращение две памятные монеты "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь", одну серебряную, номиналом 10 грн и из нейзильбера, номиналом 5 грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.

"Посвящена монастырю, основанному в 1619 году на живописном возвышении правого берега реки Сула вблизи села Мгар, недалеко от города Лубны. Мгарский Спасо-Преображенский монастырь всегда играл важную роль в духовной жизни Украины. Здесь было основано православное церковное братство, а благодаря твердой позиции в борьбе против расширения унии на украинских землях монастырь быстро приобрел популярность и поддержку среди казачества. Украшением монастырского комплекса является Спасо-Преображенский собор - один из выдающихся образцов архитектуры эпохи украинского барокко, построенный в конце XVII в. на средства гетмана Ивана Самойловича и Ивана Мазепы. Храм поражает своей лепниной, что имеет выразительный растительный характер", - говорится в сообщении.

На аверсе монет размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, слева от которого надпись "национальный", справа - Банк Украины; на зеркальном фоне - стилизованная композиция: фигуры казака (слева) и монаха (справа), фрагменты барочного лепнины (вверху и внизу). На реверсе монет размещено панорамную композицию ансамбля сооружений монастыря; надписи: Мгарский Спасо-Преображенский монастырь (вверху по кругу) и 400/лет (внизу); вверху слева и внизу справа - декоративные элементы барокко с растительным орнаментом.

Напомним, банки в Украине усилят работу по оценке кредитных рисков за счет использования данных из кредитного реестра.

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