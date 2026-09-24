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НБУ повысил курс доллара, евро потеряло в цене

Киев • УНН

 • 748 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 44,8571 грн, евро — 51,1864 грн. Злотый стоит 11,6954 грн.

НБУ повысил курс доллара, евро потеряло в цене

По состоянию на четверг, 24 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,79 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,19. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8571 грн (+7 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1864 грн (-14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6954 грн. (-11 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,58–45,08 грн, евро — по 51,07–51,72 грн, злотый — по 11,46–11,94 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,89–44,92 грн/долл. и 51,15–51,17 грн/евро.

      Напомним

      Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году.

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