НБУ підвищив курс долара, євро втратило у ціні

Станом на четвер, 24 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,86 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 44,79 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,19. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,8571 грн (+7 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,1864 грн (-14 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6954 грн. (-11 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 44,58-45,08 грн, євро за 51,07-51,72 грн, злотий за 11,46-11,94 грн;

на міжбанку курси становлять 44,89-44,92 грн/дол. та 51,15-51,17 грн/євро.

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