НБУ планирует упростить процедуру обмена поврежденных гривен

Нацбанк представил для общественного обсуждения изменения в Правилах определения признаков платежности и процедур обмена гривневых банкнот, монет и разменных монет, об этом сообщает пресс-служба регулятора, пишет УНН.

Детали

НБУ пишет, что упрощение процедуры обмена поврежденных гривен связано с необходимостью соответствия отдельных требований правил установленным нормам закона "О Национальном банке Украины", которые вступили в силу с 1 января 2024 года.

В частности, в связи с этим предусматривается:

- уточнить определения отдельных терминов и ввести новые;

- упростить порядок обмена Нацбанком гражданам банкнот, которые потеряли платежные признаки в результате пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения;

- уточнить требования относительно действий с банкнотами, поврежденными во время чрезвычайного режима, - НБУ должен осуществлять обмен банкнот, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проведенных исследований, на основании решения или определения суда;

- усовершенствовать нормы относительно проведения Нацбанком учебных мероприятий по вопросам определения подлинности и платежности денежных знаков национальной валюты для работников банков, небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи, инкассаторских компаний, компаний по обработке наличности, других юридических лиц.

Напомним,

Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.