НБУ повысил на 19 копеек справочный курс доллара
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Национальный банк Украины повысил справочное значение курса американского доллара, которое составило 27,06 грн за 1 долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Опубликованный курс на 12:00 составил 27,0606 грн, что на 19 копеек выше, чем установлено 8 февраля (26,8776 грн).
Как сообщал УНН, по данным НБУ в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны, которое произошло, в основном, благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низким ценам на энергоносители.
Напомним, 25 марта марта НБУ начнет осуществлять перевозки валюты между городами.