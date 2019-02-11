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НБУ підвищила на 19 копійок довідковий курс долара

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Національний банк україни підвищив довідкове значення курсу американського долара, що склало 27,06 грн за 1 дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Опублікований курс на 12:00 склав 27,0606 грн, що на 19 копійок вище, ніж встановлений 8 лютого (26,8776 грн).

Як повідомляв УНН, за даними НБУ в першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні, що сталося, в основному, завдяки гальмуванню з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низьким цінам на енергоносії. 

Нагадаємо, 3 25 березня НБУ розпочне здійснювати перевезення валюти між містами.

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