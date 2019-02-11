НБУ підвищила на 19 копійок довідковий курс долара

Опублікований курс на 12:00 склав 27,0606 грн, що на 19 копійок вище, ніж встановлений 8 лютого (26,8776 грн).

Як повідомляв УНН, за даними НБУ в першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні, що сталося, в основному, завдяки гальмуванню з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низьким цінам на енергоносії.

Нагадаємо, 3 25 березня НБУ розпочне здійснювати перевезення валюти між містами.