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НБУ хочет постепенно останавливать запущенный с началом войны "печатный станок"

Киев • УНН

 • 184060 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Национальный банк Украины ожидает, что печать денег, к которой прибегли для финансирования бюджетных расходов на фоне войны, будут постепенно сокращаться, пишет УНН.

НБУ хочет постепенно останавливать запущенный с началом войны "печатный станок"

Цитата

"Предполагается, что со второго полугодия 2022 года и далее НБУ будет постепенно сокращать печать средств для финансирования расходов бюджета, а правительство все больше будет использовать традиционные источники наполнения бюджета", - указали в НБУ.

Детали

В регуляторе объяснили, что "НБУ в начале войны принял безальтернативное решение – начать финансировать бюджет, печатая деньги".

"Это помогло бесперебойно осуществлять социальные расходы, финансировать оборонные расходы и т.д. Но значительная по объемам печать денег имеет негативные последствия для экономики, поэтому НБУ ориентируется на постепенное уменьшение такого финансирования", - отметили в Нацбанке.

В Нацбанке отметили, что важным условием восстановления Украины должна стать и новая программа финансирования МВФ.

Так, НБУ ожидает, что по итогам года экономика сократится примерно на треть. 

При этом НБУ отметили, что прогноз базируется на предположении, что Вооруженные силы Украины и дальше будут успешно противостоять российским оккупантам. "Благодаря этому ситуация с безопасностью в стране значительно улучшится уже осенью, а с начала следующего года полноценно заработают порты Черного моря", - отметили в НБУ.

При условии завершения активной фазы боевых действий до конца текущего года и полной разблокировке морских портов экономика, по прогнозу НБУ, начнет восстанавливаться в последующие годы и будет расти на уровне 5-6% в год.

Дополнение

В НБУ указывают, что инфляционное давление на экономику будет и дальше сохраняться, и ожидается, что в конце 2022 года превысит 30% в годовом исчислении.

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